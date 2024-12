Si conclude domani la tournée natalizia dei Barbariciridicoli, con gli appuntamenti di Tertenia, oggi pomeriggio alle 16.30 e domani a Bitti, sempre alle 16.30.

Il gruppo teatrale ha calcato per tutto il mese di dicembre i palcoscenici e i centri urbani di diversi Comuni della Sardegna e anche della penisola, con diversi spettacoli soprattutto di strada tra cui spicca la nuova performance itinerante Nadale Street Shoow, chiaramente legata al tema natalizio.

Si tratta di un progetto realizzato insieme alla Camera di Commercio di Nuoro, che l’ha inserito all’interno della vasta manifestazione del Natale nel cuore della Sardegna. Hanno rallegrato e divertito le piazze natalizie di ben 13 Comuni in tutto il territorio

della Provincia: dall’Ogliastra (Lanusei, Tortoli, Jerzu, Tertenia e Barisardo) alla Baronia (Siniscola e Torpè), dal Sologo (Bitti) al Sarcidano (Isili, Nurri), dalla Barbagia (Seui) alla Planargia (Bosa) e infine al capoluogo Nuoro. Ma altri spettacoli sono stati realizzati a Castelverde (nei pressi di Cremona) a Usini, Senis, Borore, e ancora e di nuovo Bitti e Torpé, dove son stati rappresentati la commedia "Tottoni Braghetta", lo spettacolo Comare vardetta", l’animazione per bambini The Bubble's Men, lo spettacolino di magia Bin Bum Bam e la performance Salude e Trigu. La grande novità del tour natalizio dei Barbariciridicoli è stato però il nuovo spettacolo a tema, Nadale Street Shooow, una parata itinerante di coreografici e spassosissimi.



