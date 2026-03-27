Anno da primato per l’allevamento sardo, con la più alta partecipazione di sempre di aziende e capi bovini e ovini alle principali fiere nazionali e regionali. Un risultato che trova conferma anche nei numeri: saranno infatti 14 gli allevamenti bovini delle razze Charolais e Limousin presenti, con 28 capi iscritti ai concorsi nazionali, insieme a 10 allevamenti di ovini di razza sarda per un totale di circa 130 animali. Una presenza ampia, qualificata e competitiva che testimonia la crescita del comparto e la sua capacità di rilancio anche dopo un anno complesso, portando nelle principali vetrine del settore il meglio della zootecnia isolana.

Il primo appuntamento sarà AgriUmbria a Bastia Umbra (da oggi al 29 marzo), tra le principali fiere nazionali, dove gli allevamenti sardi saranno protagonisti nelle mostre delle razze Charolaise e Limousine e nei concorsi ovini. La stagione proseguirà poi con la mostra regionale del bovino da carne di Ozieri (11-12 aprile) e con gli altri eventi in calendario tra cui gli importanti appuntamenti della Fiera di Arborea e quella di Ollastra. Una presenza che è anche sinonimo di qualità.

«Negli anni - si legge nel comunicato di presentazione - gli allevatori isolani hanno costruito un importante percorso di miglioramento genetico, ottenendo risultati di rilievo nelle competizioni nazionali e confermando il valore delle produzioni sarde. Un lavoro reso possibile anche grazie al supporto di ANACLI e AARSardegna, che accompagnano le aziende nei percorsi di selezione, valorizzazione e partecipazione agli eventi».

Per l'associazione AARS, come si legge in un comunicato: «Il 2026 segna un passaggio importante per tutto il sistema allevatoriale sardo – sottolinea Luciano Useli Bacchitta, presidente di AARSardegna – perché registriamo la più alta partecipazione di sempre alle manifestazioni di settore. Portiamo in queste vetrine allevamenti e capi bovini e ovini nati e cresciuti in Sardegna, frutto di un lavoro straordinario fatto negli anni sulla qualità e sulla selezione genetica».

A evidenziare il valore complessivo del comparto è anche Marco Marrone, direttore dell’Associazione regionale allevatori della Sardegna: «Questi appuntamenti sono momenti di confronto e crescita per tutto il sistema. La qualità degli animali presentati e la partecipazione da record confermano la grande vitalità del settore bovino e ovino isolano, che continua a dimostrare competitività e capacità di innovazione”. La stagione delle fiere si apre dunque all’insegna dei numeri da primato e della qualità, con gli allevatori sardi pronti ancora una volta a essere protagonisti nel panorama zootecnico nazionale».

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