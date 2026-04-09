Giulio Locatelli sbarca a Golfo Aranci per la seconda edizione del progetto di residenza artistica “Uno sguardo su Golfo Aranci”, organizzato dall’Associazione Culturale Per Arte Vie col contributo e il patrocinio del Comune di Golfo Aranci e della Fondazione di Sardegna e in collaborazione con la Pro Loco di Golfo Aranci, la Fondazione Worldrise e la Corsica Sardinia Ferries.

In programma fino al 23 aprile, l’evento si articola in una serie di appuntamenti durante il quale l’artista bergamasco conoscerà il territorio, incontrerà la comunità e realizzerà un’opera d’arte in collaborazione con la cittadinanza. I più giovani, in particolare, saranno i protagonisti del lavoro di arte relazionale, un’opera d’arte tessile collettiva grazie anche alla collaborazione con la scuola media “Diaz”.

Domani la prima passeggiata in compagnia della Pro Loco di Golfo Aranci, che permetterà a Locatelli di scoprire il paese e il promontorio di Capo Figari e Cala Moresca. Sabato, nella Giornata del mare, l’appuntamento è alla spiaggia dei Baracconi per una passeggiata naturalistica e raccolta di materiali con rimozione dei rifiuti dalla spiaggia all’interno del SEATY, l’Area di Conservazione Marina Locale creata da Worldrise: nell’occasione, l’artista e la comunità locale raccoglieranno insieme i materiali che potranno essere impiegati nella realizzazione delle opere.

Dal 12 aprile lo studio di Locatelli, allestito presso gli spazi di Villa Sospiri, sarà aperto a chiunque voglia conoscere l’artista e il suo lavoro e collaborare alla realizzazione dell’opera. Il progetto di residenza artistica vuole essere anche un’occasione di conoscenza tra l’artista protagonista dell’edizione e gli artisti locali, per questo il 17 aprile sarà dedicato all’incontro con Locatelli. Inoltre, sabato 18 e domenica 19 aprile, nelle giornate dedicate a “Il Golfo degli artisti”, la festa dell’arte aperta al pubblico, sarà possibile visitare il suo studio e alcune mostre temporanee, e celebrare l’arte con una serata di musica dal vivo. Previste anche attività gratuite di pittura en plein air in spiaggia, pittura per bambini e dimostrazioni dal vivo.

La residenza si concluderà il 23 aprile con la restituzione conclusiva, vale a dire la presentazione del lavoro frutto delle due settimane di residenza.

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