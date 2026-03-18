Al via un nuovo appuntamento a Stintino, sabato 21 marzo al Museo della Tonnara, dalle ore 16, dedicato alla socializzazione e alla condivisione per i cittadini senior. L'iniziativa, promossa dall'Associazione per i Diritti degli Anziani (Ada) di Sassari, nasce con il cuore rivolto al contrasto dell'isolamento sociale.

Nel "Salotto di Ada" c’è soprattutto la voglia di stare insieme, all’insegna della socializzazione e della condivisione. In questo spazio dedicato ai cittadini, si parlerà di valori di vita, di piccole e grandi cose. Insomma, di tutto quel che è importante nel vivere quotidiano. Un’occasione preziosa per contrastare l’isolamento e ritrovare il piacere del confronto e degli stimoli sociali.

Ogni settimana verrà proposto un tema di discussione (amicizia, famiglia, attualità) comunicato in anticipo tramite una chat dedicata, per permettere a tutti di partecipare attivamente al confronto. L'attività rientra nei servizi a favore degli anziani autosufficienti del Plus di Sassari, finanziati con fondi FNPS 2019-2020. L’iniziativa è curata da Angela Cossu, presidente ADA Sassari Odv.

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