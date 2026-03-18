Si rinnova, a Gonnostramatza, l’appuntamento con la “Giornata Nazionale della Gentilezza ai nuovi nati”. Nel giorno dell’arrivo della primavera, sabato 21 marzo, a partire dalle 10.15, nel Salone Parrocchiale, in piazza San Michele, una mattinata dedicata all’accoglienza dei nuovi cittadini nati nel 2025.

Oltre alla cerimonia di consegna della “Chiave della Gentilezza”, previsto anche un momento di confronto e riflessione sulla famiglia. L’iniziativa rientra nell’ambito dell’istituzione dell’assessorato comunale alla Gentilezza, avvenuta nel 2021. Un’occasione speciale per dare il benvenuto ai più piccoli e condividere il messaggio della gentilezza come valore fondante della comunità.

Il programma prevede, in apertura l’accoglienza dei partecipanti e i saluti della sindaca, Maria Agnese Abis, e dell’assessore alla Gentilezza, Elio Concu. Alle 10.30 il via al convegno sulla famiglia, in presenza del pedagogista Fabio Onnis e della psicologa Milena Grecu. Alle 11.30 la cerimonia di benvenuto ai nati nel 2025 e la consegna della “Chiave della Gentilezza”; a seguire un momento di incontro nel quale saranno presenti tutti i bambini omaggiati con la chiave negli anni precedenti.

«Un’iniziativa che riteniamo importante – commenta la sindaca Maria Agnese Abis – perché ipotizziamo e speriamo che la gentilezza sia un valore che si possa apprendere sin da piccoli e noi come amministrazione riteniamo sia importante coltivarla sin dalla tenera età. La consegna della “Chiave della Gentilezza” ha un valore simbolico che speriamo possa portare i suoi frutti nel tempo».

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