Prenderanno il via domani, giovedì 19 marzo, al Consultorio familiare di Terralba, gli incontri dedicati alle madri che hanno partorito nel mese di febbraio. Si tratta di un percorso pensato per accompagnare le neo mamme nel periodo del puerperio, offrendo ascolto, supporto e strumenti utili per affrontare i primi mesi di vita del bambino.

L’obiettivo è creare una rete di sostegno che favorisca il benessere psicofisico della madre e del neonato, grazie al lavoro dell’équipe multidisciplinare composta da ostetrica, psicologa, assistente sanitaria e assistente sociale. Gli incontri affronteranno temi centrali come l’allattamento, le cure quotidiane del neonato, il benessere emotivo della donna, l’evoluzione della dinamica familiare e lo sviluppo delle competenze genitoriali.

Spazio anche alla prevenzione sanitaria, con informazioni sul calendario vaccinale, e alla tutela della maternità, con un approfondimento sui diritti e sulle normative che riguardano le madri lavoratrici.

Il percorso è rivolto a tutte le mamme che desiderano un confronto guidato e professionale in una fase delicata come il post‑parto. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare il Consultorio familiare di Terralba, in via Sardegna 76, al numero 0783 9111520 o via e‑mail all’indirizzo consultorio.terralba@asloristano.it.

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