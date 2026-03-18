Sarà un pomeriggio all’insegna del dialogo e delle radici condivise quello in programma venerdì prossimo, 20 marzo, a Santa Teresa Gallura, gemellata ufficialmente da quest'estate con Bonifacio. Nella particolare cornice della Sala Thaphros, ubicata nel porto, avrà luogo “Due Sponde, Una Voce”, un incontro dedicato all’identità, alla lingua e al futuro delle comunità che si affacciano sulle Bocche di Bonifacio.

L’appuntamento, fissato per le 16:30, si propone come un momento di confronto tra Sardegna e Corsica, due terre vicine geograficamente ma soprattutto unite da un patrimonio culturale e linguistico che affonda le proprie radici nella storia. A fare da filo conduttore sarà proprio questo legame indissolubile, che ancora oggi si riflette nelle tradizioni, nei dialetti e nel senso di appartenenza delle popolazioni locali.

A intervenire saranno due figure di rilievo nel panorama culturale delle due isole: Alain Di Meglio, vicepresidente dell’associazione corsa “Di ghi di scè”, e Piero Bardanzellu, presidente della giuria del premio di poesia gallurese e corsa “Lungòni”. I loro contributi offriranno uno sguardo approfondito sulle affinità linguistiche e sulle prospettive future di queste identità, in un contesto europeo sempre più orientato alla valorizzazione delle diversità.

Tra i temi al centro del convegno, il “gemellaggio” ideale tra le due sponde del mare, la relazione tra gallurese e corso – lingue sorelle che superano i confini amministrativi – e il ruolo dell’identità linguistica nello spazio civico contemporaneo. Non mancherà una riflessione sul valore della memoria e sulla necessità di custodire e trasmettere un’eredità culturale che rappresenta una risorsa preziosa per le nuove generazioni.

L’iniziativa, a ingresso gratuito e aperta a tutti, prevede anche un momento di dibattito aperto, con invito ai cittadini e partecipanti a intervenire direttamente.

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