Ritrovare autonomia, fiducia e benessere dopo un percorso oncologico è possibile. In collaborazione con la dottoressa Beatrice Demuru, l’Olbia Community Hub organizza e ospita venerdì 20 marzo, dalle 15 alle 17, nella propria sede di Poltu Cuadu a Olbia, un incontro di approfondimento, aperto al pubblico, dedicato alla fisioterapia in senologia e al percorso riabilitativo post operatorio.

L’iniziativa offre alla comunità un momento di divulgazione e confronto sui principali aspetti della riabilitazione dopo un intervento al seno: durante l’incontro verranno affrontati temi fondamentali come la gestione e la prevenzione delle complicanze più frequenti nel post-operatorio, tra cui dolore, limitazioni articolari, gonfiore, perdita di forza e difficoltà nei movimenti quotidiani. Attraverso un percorso riabilitativo mirato è possibile accompagnare le pazienti verso il recupero della piena autonomia e verso una nuova consapevolezza del proprio corpo.

L’appuntamento sarà curato da Beatrice Demuru, fisioterapista specializzata in riabilitazione senologica, che illustrerà il ruolo della fisioterapia nel percorso di recupero dopo la chirurgia mammaria. All’incontro prenderanno parte i colleghi Sonia Bove, chirurgo senologo, e Domenico Maria Pagliara, chirurgo plastico del Mater Olbia, per un approfondimento sul percorso clinico della paziente, dalla fase chirurgica alla ricostruzione fino alla riabilitazione.

All’evento parteciperà anche l’associazione Casa Silvia e una rappresentanza di Komen Italia, realtà da anni impegnate nel supporto alle donne che affrontano il tumore al seno e nella promozione della prevenzione e della cultura della cura.

Tra i momenti più significativi dell’incontro ci saranno le testimonianze dirette di alcune pazienti che stanno vivendo o hanno già affrontato il percorso di intervento e riabilitazione. Le loro storie rappresentano il cuore dell’iniziativa, esperienze di coraggio e rinascita che raccontano quanto sia importante essere accompagnate nel recupero del proprio benessere fisico ed emotivo.

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