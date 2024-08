Lunedì 12 agosto, Esterzili, incastonata ai piedi del monte Santa Vittoria nella Barbagia di Seulo, ospiterà la XV Sagra de is Cocoeddas, un evento imperdibile che celebra la tradizione gastronomica e culturale del paese. Organizzata dalla Pro Loco, la manifestazione riporterà i partecipanti a un'epoca di autentica convivialità: Protagoniste indiscusse sono is cocoeddas, prelibatezze culinarie preparate con amore dalle donne del paese. Ripieni di patate, cipolle, ciccioli di maiale e formaggio in salamoia, vengono fritte nell’olio bollente.

La giornata inizierà con visite ai siti archeologici e l'apertura degli stand artigianali. Alle 11, si terrà un laboratorio di preparazione delle is cocoeddas, mentre le esibizioni musicali dei Symponia in Pratza, di Luca Lai e del Coro Fra Antonio Maria e di quello di Cagliari arricchiranno l'atmosfera. I visitatori potranno anche ammirare i murales e scoprire tradizioni locali come il canto funebre de s’attittidu e la cerimonia del corteo nunziale "a ingolliri su strexu".

Alle 13, apriranno i punti ristoro con menù tipici, mentre a Gecas, il cuore della festa, si svolgerà la degustazione delle regine della festa. La musica tradizionale e non solo proseguirà fino a notte fonda. La giornata offrirà anche momenti di divertimento con i Barbariciridicoli e le maschere di Sorgono "Is Arestes e S’Urtzu Pretistu", un richiamo al Carnevale tradizionale.

Dalle 19 a Gecas, si potranno degustare ancora is cocoeddas, mentre chiuderà la manifestazione lo spettacolo di Benito Urgu, "Forever", seguito da balli in piazza con Sardinia Folk Fest, il rap di Dr Colpa con Mirko Anedda e il dj set di Vantino Poddie.

