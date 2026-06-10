Un anno di allenamenti, impegno e crescita culminato con il raggiungimento del primo importante traguardo. La scuola Progetto Danza Taiji Kase Karate Senorbì ha celebrato la conclusione della sua prima stagione sportiva con gli esami per il passaggio di cintura, appuntamento che ha visto protagonisti gli allievi del corso e che ha rappresentato il momento simbolico di chiusura di un anno particolarmente significativo per la disciplina in paese. Davanti a genitori, parenti e appassionati, gli otto allievi hanno affrontato le prove previste dal programma tecnico, conquistando la cintura gialla. Un risultato che premia il lavoro svolto durante i mesi di allenamento e che rappresenta il primo passo nel percorso di crescita sportiva e personale offerto dalle arti marziali.

A dirigere gli esami è stato il maestro Giuseppe Montis, cintura nera quinto Dan di Serramanna, tecnico di grande esperienza e figura di riferimento nel panorama regionale. Da decenni impegnato nella formazione, Montis ha valutato le prove degli allievi certificandone i progressi tecnici raggiunti nel corso dell'anno. A guidare gli allenamenti è stato invece il maestro Ignazio Etzi, cintura nera quarto Dan e tra i maggiori conoscitori della disciplina in Sardegna. Sotto la sua direzione il gruppo è cresciuto settimana dopo settimana, consolidando le basi tecniche e creando un ambiente capace di coinvolgere praticanti di diverse età. «Sono fiero di far conoscere a nuovi allievi le incredibili potenzialità delle arti marziali, sia dal punto di vista del benessere fisico che mentale. In questi mesi abbiamo formato il gruppo, mettendo le basi per nuovi traguardi. Sono fiero dei miei ragazzi», afferma Etzi.

La celebrazione del primo anno di attività assume un significato particolare perché coincide con il ritorno del karate a Senorbì dopo un'assenza di circa quindici anni. L'ultima esperienza risaliva infatti ai corsi tenuti dai giovani istruttori Carlo Erriu e Marco Piseddu, che avevano portato avanti l'attività in paese prima della sua interruzione. Ma la storia locale di questa disciplina affonda le proprie radici ancora più indietro nel tempo. Negli anni Novanta la storica palestra di judo di Franco Sirigu ospitava infatti le lezioni di un giovane maestro proveniente da Cagliari, Gianni Casti.

La rinascita dell'attività è stata resa possibile grazie all'impegno dell'associazione sportiva Progetto Danza, che ha scelto di ampliare la propria offerta formativa inserendo anche questa disciplina tra le attività proposte. Fondamentale il ruolo del legale rappresentante Marco Serra, che ha sostenuto e promosso il progetto rendendo possibile il ritorno di una pratica sportiva molto apprezzata in paese e nei centri vicini. Le lezioni si svolgono nella sede dell'associazione, in viale degli Abruzzi 7, e il primo anno di attività si chiude con un bilancio decisamente positivo. Gli esami di cintura hanno infatti certificato i progressi degli allievi e confermato la solidità di un progetto che, dopo tanto tempo, è riuscito a riportare stabilmente questa realtà sportiva a Senorbì.

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