Una delle voci più autorevoli della narrativa contemporanea italiana arriva ad Alghero per un anticipo del festival Dall’Altra Parte del Mare. Sabato 20 giugno, alle 20, nella scuola Sacro Cuore, la scrittrice Nadeesha Uyangoda presenterà il suo ultimo romanzo Acqua sporca (Einaudi), dialogando con Paola Cadeddu. Le letture saranno affidate al Gruppo di Lettura Roxane. L'incontro, inserito nel calendario della Notte dei Lettori, porta ad Alghero la recente vincitrice del Premio Campiello Opera Prima. Con Acqua sporca, Uyangoda racconta una storia che attraversa Sri Lanka e Italia, passato e presente, seguendo il destino di una famiglia segnata dalla migrazione, dalla povertà e da identità sospese tra due mondi. L'appuntamento introduce i temi dell'edizione 2026 del festival ideato e organizzato dall'Associazione Itinerandia, che quest'anno propone come filo conduttore "Mappe per il futuro": quattro giornate dedicate ai libri come strumenti per comprendere il presente e immaginare nuovi orizzonti. Con la direzione artistica di Elia Cossu e Maria Luisa Perazzona, il festival Dall’Altra Parte del Mare è realizzato dall'Associazione Itinerandia in collaborazione con Cyrano Libri Vino e Svago, con il patrocinio e il sostegno della Regione Sardegna, del Comune di Alghero, della Fondazione Alghero e del progetto Salude & Trigu della Camera di Commercio di Sassari.

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