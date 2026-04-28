Dal Barocco al pieno Romanticismo fino alle tensioni del Novecento. Bach, Chopin e Rachmaninov saranno protagonisti nel concerto del pianista macedone Andrej Shaklev, docente del Canepa, inserito nella rassegna I mercoledì del Conservatorio.

La serata sarà aperta dall’esecuzione di Ich ruf zu, Herr Jesu Christ, preludio-corale scritto per organo tra il 1713 e il 1717 da Johann Sebastian Bach e trascritto per pianoforte da Ferruccio Busoni sul finire dell’Ottocento.

Il cuore del programma è dedicato a Fryderyk Chopin, con le Quattro mazurke op. 24 del 1835, nelle quali il compositore polacco trasfigura le danze popolari della sua terra in miniature poetiche ricche di sfumature armoniche e ritmiche. Seguono, ancora di Chopin, le quattro Ballate (op. 23, 38, 47, 52), capolavori assoluti del repertorio pianistico composti tra il 1835 e il 1842, che si muovono tra lirismo, dramma e virtuosismo, in una costante tensione tra emozione e tecnica.

A chiudere il programma sarà la Sonata n. 2 in si bemolle minore di Sergej Rachmaninov, eseguita per la prima volta nel 1913 e poi rivista, con alcune modifiche e il taglio di circa 120 battute, nel 1931. Seppur semplificata e con alcuni passaggi virtuosistici in meno, la Sonata n. 2 resta un’opera di grande complessità esecutiva.

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