Si trasformeranno in veri e propri “spazzini del mare” i volontari che, sabato 13 settembre, parteciperanno a Castelsardo all’iniziativa “Fondali puliti 2025”, l’evento giunto alla sua VII edizione organizzato dal Comune con l’assessorato all’Ambiente, guidato da Christian Speziga. Si parte dalle 10 dl porto turistico, con sommozzatori, pescatori sportivi, apneisti e volontari pronti a rimuovere la plastica, reti e altri materiali inquinanti dal fondo del mare.

Il campo d’azione sarà l’intera costa di Castelsardo, con immersioni mirate e sostenute dall’intervento della Guardia costiera ufficio locale marittimo di Castelsardo, dagli uomini del Corpo forestale di vigilanza ambientale, dal Cvsm- Corpo volontari del soccorso marittimo e con il supporto fondamentale dei pescatori delle marinerie.

Un esercito di persone schierate, oltre 40 volontari in campo per la tutela ambientale, alcuni armati di pinne, maschera e bombole di ossigeno per rimuovere i rifiuti e contribuire alla salvaguardia e alla salute dell’ecosistema marino.

