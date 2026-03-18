Cagliari, capire il mutismo selettivo con "Celestino senza parole"Venerdì 20 marzo, negli spazi di Fermata216, la presentazione del libro della psicologa Manuela Udella
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Le barriere comunicative di un bambino silenzioso, spiegate ai coetanei come ai grandi: venerdì 20 marzo sarà Fermata216, spazio di recente apertura in via Giardini 216 a Cagliari, a ospitare la presentazione di "Celestino senza parole", libro per tutte le età con cui l'autrice e psicologa Manuela Udella spiega il mutismo selettivo infantile, tramite la narrazione. Dalle 18:30, Udella racconterà il testo in dialogo con l'artista Francesca Placido, una delle fondatrici di Fermata216.
Edito lo scorso 9 marzo per Catartica Edizioni – che è anche promotrice dell'incontro – "Celestino senza parole" inizia con la quotidianità dell'omonimo protagonista, un bambino carico di emozioni ma con gravi difficoltà a esprimerle: e pagina dopo pagina, i lettori capiscono come il mutismo selettivo del piccolo non sia assenza di pensieri, quanto presenza di sentimenti troppo intensi per dargli forma. E grazie a relazioni sicure e senza facili giudizi, Celestino riesce a trovare dentro di sé una voce nuova, esile ma finalmente presente.
Un testo delicato e adatto ai bambini, ma utile anche a genitori e insegnanti per comprendere a fondo le dinamiche di un problema spesso presente nell'infanzia, invitando ad accogliere la paura e ad aver fiducia nel cambiamento possibile. Udella, infatti, oltre a essere psicologa clinica e psicoterapeuta, è anche pedagogista e docente di scuola primaria, contesti nei quali lavora a stretto contatto con bambini e famiglie, collaborando ai percorsi di comprensione e intervento come membro di Aimuse. Recente è il suo impegno per creare storie accessibili alla prima età su questioni complesse, utilizzando il formato fiabesco.