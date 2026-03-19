Domenica 22 marzo, dodici comuni di Marmilla e Sarcidano ospiteranno un appuntamento con il grande ciclismo agonistico. Ritornerà, infatti, il trofeo “Funtana ‘e Susu”, organizzato dall’associazione sportiva “4 Mori Bike”, che taglierà il traguardo della quarta edizione.

Un percorso tecnico e affascinante di 75 chilometri con un dislivello di circa 1000 metri. Il ritrovo alle 8 presso il municipio di Nureci. Alle 9.30 la benedizione della gara da parte di Padre Fabio, mentre il via è previsto alle 10, con un tratto di trasferimento turistico di 2 km lungo via Ungheria.

La partenza agonistica avverrà sulla strada statale 442, appena fuori dal centro abitato. La carovana ciclistica di oltre 100 atleti attraverserà poi i centri abitati e i territori dei comuni di Albagiara, Gonnosnò e Baradili lungo la provinciale 35, Turri, Tuili e Barumini sulla provinciale 44 e Gergei, dove gli atleti affronteranno la prima salita di circa 5 chilometri.

Quindi Isili, preceduta da una seconda ascesa di 4 chilometri, al termine della quale è previsto il punto di ristoro. Ancora Nurallao e Nuragus, con passaggio in via Nazionale, Genoni, attraversando via Roma prima della discesa finale con l’emozionante arrivo in salita nuovamente a Nureci, sul rettilineo finale di via Ungheria, proprio di fronte al palazzo municipale. Al termine premiazioni e pranzo.

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