Sarà una giornata all’insegna del confronto amministrativo e della memoria quella in programma il prossimo 20 marzo alle ore 16, quando a Cagliari si riunirà l’Assemblea regionale dei sindaci dell’Asel, l’Associazione Sarda Enti locali. L’appuntamento rappresenta un momento centrale per l’attività dell’associazione, chiamata a fare il punto sulla gestione economica e a delineare le prospettive future a sostegno delle autonomie locali dell’isola. Al centro dei lavori ci saranno infatti due passaggi fondamentali: l’esame e l’approvazione del Conto Consuntivo, utile a rendicontare le attività svolte nell’ultimo anno, e del Bilancio di Previsione, che definirà le linee guida e gli investimenti per il futuro.

A chiudere la sessione amministrativa sarà un momento dal forte valore simbolico: la cerimonia di consegna del Premio “Salvatorangelo Cucca” 2025, dedicato alla figura dello storico fondatore dell’Apel e dell’Asel. Il riconoscimento viene assegnato agli enti che si distinguono per impegno e partecipazione attiva alla vita associativa.

Per questa edizione, il premio sarà conferito al Comune di Cagliari e all’Unione dei Comuni del Gerrei, scelti per la continuità della loro presenza e per l’elevato coinvolgimento nelle attività di formazione e confronto promosse dall’associazione.

Ad aprire la cerimonia sarà il presidente dell’Asel, Rodolfo Cancedda, che renderà omaggio alla figura di Cucca: «Ricordare Cucca non è solo un atto di gratitudine, ma un modo per riaffermare i valori di unità e autonomia che hanno ispirato la nascita dell’associazione. La sua visione della Sardegna partiva proprio dai Comuni, cuore pulsante della nostra democrazia».

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