La Basilica di San Gavino a Porto Torres aprirà le porte al concerto corale organizzato nell’ambito dell’Assemblea Nazionale Feniarco e dedicato alla memoria del maestro Antonio Sanna (1932–2016).

L’appuntamento è per sabato 21 marzo alle 20 e vedrà protagonisti della serata i due prestigiosi ensemble corali cittadini, entrambi fondati dal compianto don Sanna: il Coro Polifonico Turritano, diretto da Laura Lambroni, e i Cantori della Resurrezione, diretti da Fabio Fresi.L’evento si inserisce in un contesto di rilievo nazionale e intende sottolineare il valore del canto corale come strumento di aggregazione, espressione identitaria e valorizzazione culturale del territorio.

«L’Assemblea Nazionale Feniarco rappresenta una significativa occasione di visibilità per Porto Torres, che per tre giorni accoglierà i rappresentanti delle federazioni corali regionali provenienti da tutta Italia», sottolinea Simona Fois, presidente della Fersaco. "Il concerto assume inoltre un significato ancora più profondo: l'appuntamento si colloca nell’anno del decennale della scomparsa del maestro Antonio Sanna, figura centrale per la crescita e la diffusione della coralità in Sardegna. L'evento rappresenta così non solo un omaggio artistico, ma anche un momento di memoria condivisa. Per la comunità di Porto Torres sarà l'occasione per stringersi attorno al ricordo del suo maestro insieme ai rappresentanti della coralità italiana, riuniti per l’occasione in città." L’iniziativa è organizzata da Fersaco (Federazione Regionale Sarda Associazioni Corali), con il patrocinio del Comune di Porto Torres e in collaborazione con Feniarco (Federazione Nazionale Italiana Associazioni Regionali Corali).

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