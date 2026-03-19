A Siligo continua l’antica tradizione nella giornata di Pasquetta tra natura e religiosità. Anche quest’anno il Comune ha annunciato una delle iniziative più attese in programma lunedì 6 aprile: a partire dalle 9 è previsto il viaggio in elicottero per raggiungere Monte Santo e poter partecipare alla santa messa organizzato dalla Pro Loco di Siligo con la collaborazione del Comitato di Sant’Elia, con il contributo del Comune e della Regione Sardegna.

Un appuntamento che ormai è diventato una tradizione per il paese, una iniziativa arrivata al 15° anno e capace di far vivere a cittadini e visitatori un’esperienza unica con l’obiettivo di valorizzare uno dei luoghi più suggestivi del territorio. L’evento è curato dalla Pro Loco che con impegno e passione continua a rendere possibile l’iniziativa e al Comitato di Sant’Elia ed Enoch, che si prende cura della chiesa e dell’area del Monte Santo, mantenendo vivo un luogo di grande valore storico, spirituale e identitario per la comunità.

I voli saranno sospesi durante la celebrazione della Santa Messa e riprenderanno subito dopo. Per coloro che preferiscono vivere la giornata in modo più tradizionale, sarà sempre possibile raggiungere Monte Santo a piedi, seguendo l'antico sentiero dei monaci Benedettini.

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