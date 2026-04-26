Non solo la tradizionale passeggiata in bicicletta da Cabras a San Giovanni di Sinis, alla scoperta del territorio. Questa volta gli organizzatori della manifestazione hanno deciso di promuovere anche l'importanza della conservazione e del restauro delle biciclette come patrimonio culturale e non solo.

Si tratta della novità della ciclopedalata del Primo maggio, organizzata dal Comune di Cabras e curata, quest'anno, dall'associazione sportiva dilettantistica di Oristano La Volantina, che ha deciso di mettere in pista anche momenti di divulgazione e sensibilizzazione. Il programma prevede il raduno alle ore 8 in piazza Don Sturzo, a Cabras, dove sarà possibile effettuare le ultime iscrizioni e ritirare la maglietta ufficiale della manifestazione.

La partenza è fissata per le ore 9.30, con direzione San Giovanni. È prevista una prima sosta presso il villaggio di San Salvatore, durante la quale verrà offerta una merenda ai partecipanti. All'arrivo a San Giovanni di Sinis, previsto intorno alle ore 11.30, il presidente dell'associazione presenterà le biciclette storiche dei soci, illustrando l'importanza della conservazione di questi mezzi. Seguirà un seminario dedicato alla sicurezza stradale, alla prevenzione dei rischi e alla promozione dell'uso del casco. Nel corso della mattinata si terrà anche l'estrazione di numerosi premi, tra cui tre biciclette. Il rientro verso Cabras è previsto alle ore 17.30, con partenza dalla piazza centrale di San Giovanni di Sinis.

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