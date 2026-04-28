Un weekend costruito attorno a due dimensioni complementari: il lavoro sul ring e il racconto di ciò che il ring rappresenta. Il Boxing Team Erittu propone per il 2 e 3 maggio nella palestra delle Piscine di Latte Dolce un appuntamento speciale dedicato al pugilato, che unisce formazione tecnica e confronto: protagonista Giovanni De Carolis, ex Campione del Mondo Supermedi versione WBA e da gennaio Direttore Tecnico della Nazionale Italiana élite.

Sabato sono previsti due workshop tecnici per pugili: dalle 10 alle 12 per il livello base e dalle 15 alle 17 per il livello avanzato.

Domenica alle 11 Giovanni De Carolis sarà ospite del format "Scrittori alle corde" curato da Dionisiaca Associazione Culturale. L'incontro tra Giovanni De Carolis e Denise Pisanu parte dal documentario Fighters per aprire una riflessione sul combattimento dentro e fuori dal ring.

© Riproduzione riservata