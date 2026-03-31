Proseguono in città gli interventi di riqualificazione della rete idrica programmati da Abbanoa. Giovedì 2 aprile i tecnici saranno impegnati nelle operazioni di dismissione delle vecchie tubature ormai obsolete nelle vie Serravalle e Sant’Ignazio, dove sono già state attivate le nuove condotte.

Per consentire l’esecuzione dei lavori, dalle 8 alle 17 sarà necessario interrompere il flusso idrico lungo la rete di distribuzione cittadina. In tutto l’abitato si potranno verificare cali di pressione e temporanee interruzioni dell’erogazione, che tornerà regolare al termine delle operazioni.

Abbanoa assicura che i tecnici faranno il possibile per ridurre al minimo i disagi e anticipare il ripristino del servizio qualora l’intervento dovesse concludersi prima del previsto. Eventuali anomalie potranno essere segnalate al numero verde 800.022.040, attivo 24 ore su 24.

Illa ripresa dell’erogazione, l’acqua potrebbe presentarsi temporaneamente torbida, fenomeno fisiologico dovuto allo svuotamento e successivo riempimento delle condotte. Una situazione destinata a rientrare rapidamente con il normale flusso.

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