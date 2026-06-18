Assemini si mobilita per il Kenya: spettacolo di beneficenza per il Cottolengo Mission HospitalL’intero ricavato della serata sarà destinato all’acquisto di un generatore elettrico
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La solidarietà fa tappa ad Assemini. Sabato 20 giugno, presso il nuovo Auditorium di via Cagliari, si terrà uno spettacolo di beneficenza organizzato dal Gruppo Volontari Sardi Karibu Africa Odv, con il patrocinio del Comune di Assemini.
L'evento, in programma dalle ore 19 alle 22, ha l'obiettivo di raccogliere fondi per una causa nobile: l’intero ricavato della serata sarà infatti destinato all’acquisto di un generatore elettrico per il “Cottolengo Mission Hospital di Chaaria”, in Kenya.
La serata sarà all’insegna dell’intrattenimento, grazie alla partecipazione del comico Gabriele Cossu e del gruppo musicale “The Young Brothers”, che si esibiranno per sostenere il progetto.
Per chi volesse maggiori informazioni sull’iniziativa o sulle modalità di partecipazione, è possibile rivolgersi a Luciano Cara al numero 392-0620081, oppure consultare la pagina Facebook dell’evento “Gruppo Volontari Sardi Karibu Africa”.