Chiuso l’Auditorium comunale per lavori di manutenzione straordinaria che si protrarranno per non poco tempo c’era il rischio che potessero saltare una serie di eventi da tempo preparati relativi ad attività scolastiche e culturali già programmate dagli istituti scolastici di Arzachena. Ragion per cui Amministrazione comunale è andata a stipulare una convenzione con quella di Palau, perché tali eventi possano essere realizzati in quella località, al cineteatro di Montiggia.

Ciò permetterà agli studenti dell’Istituto Comprensivo 1 e del Liceo Scientifico di Arzachena di portare avanti eventi e progetti senza interruzioni. Tra le iniziative in calendario figurano il Concorso musicale nazionale del 14 e 15 maggio, i saggi musicali e le attività di orientamento dal 26 al 29 maggio, oltre alla rappresentazione teatrale “Moscili 2026” prevista per il 3 e 4 giugno.

L’Amministrazione comunale di Arzachena sottolinea come l’intesa con quella di Palau rappresenti un esempio di collaborazione tra enti locali a sostegno della cultura e della scuola. Palazzo Ruzittu si farà carico degli aspetti organizzativi e tecnici, affidando a ditte specializzate la gestione degli eventi, in materia di sicurezza, licenze, diritti d’autore, previdenza, fisco, sanità, inquinamento acustico e ambientale, adempimenti SIAE, servizio e utilizzo mixer luci e sonoro.

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