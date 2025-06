Turismo sì, ribalta nazionale anche, internazionalità pure, ma ad Arzachena si guarda anche a quella che è la cultura “propria” ovvero quel prezioso bagaglio che viene da lontano e che, nelle tradizioni e nel dialetto trova la sua più significativa e genuina espressione.

Ed è per questo che, oltre ad altri eventi finalizzati a valorizzare e tramandare cultura e tradizioni, viene organizzato da parte dell’amministrazione comunale, per iniziativa del delegato alla Pubblica Istruzione, Michele Occhioni, un corso di gallurese, che sarà gratuito per i partecipanti.

«Quanto è importante mantenere vive le tradizioni? Per il Comune di Arzachena è fondamentale valorizzare le radici della cultura locale e la nostra prossima iniziativa ha questo obiettivo», spiegano dal Comune.

Il corso di gallurese, studiato in collaborazione con il progetto Tulis "Pultemu a innanzi la linga”, si terrà presso la Biblioteca comunale Manlio Brigaglia. Al momento non è ancora possibile informare sulle date di inizio che tuttavia non dovrebbero tardare; intanto si raccolgono le iscrizioni: attraverso e-mail, all’indirizzo sportelloarzachena@gmail.com; sms al numero 3348405342; messaggio sulla pagina Facebook Linga gadduresa - Istituto Chircas.

La Biblioteca Manlio Brigaglia si trova in via Raimondo Chiodino, telefono 0789849492, email biblioteca@comarzachena.it.

Orari apertura al pubblico dal 3 giugno 2025 (estivi), da lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00. Sabato chiuso.

