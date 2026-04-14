L’Amministrazione comunale di Arzachena ha raggiunto un accordo con la società Abbanoa per l’apertura di uno sportello temporaneo per l’assistenza clienti nei locali della Biblioteca Comunale in via Chiodino, in attesa della fine lavori alla sede di corso Garibaldi. Come si ricorderà nei giorni scorsi, lo stabile che ospita gli uffici, nel centro storico, a due passi dalla scalinata della chiesa di Santa Lucia, era stato interessato dalla caduta di grossi calcinacci. Lo sportello per il servizio della clientela di Abbanoa riaprirà non appena conclusi i lavori di manutenzione degli uffici del centro storico.

Il Gestore unico - informa il Comune di Arzachena - sta portando avanti una riorganizzazione delle proprie sedi per potenziare la presenza nei territori. I lavori nella sede di corso Garibaldi, infatti, sono finalizzati a realizzare una foresteria per i dipendenti che operano sul campo, soprattutto durante l’estate. L’intesa con il Comune ha consentito l’avvio dei lavori per realizzare questo importante intervento che garantirà interventi tempestivi delle squadre in caso di necessità.

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