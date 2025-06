Da domani fino al 15 giugno la cittadina del Parteolla ospita la prima fiera del tatuaggio. La manifestazione, alla quale prenderanno parte oltre 60 tatuatori provenienti da tutta Italia, sarà ospitata all’interno della palestra di via Napoleone Bonaparte. Una tre giorni dedicata al tatuaggio e alla creatività. Ma anche al buon cibo e alla musica con spettacoli e concerti. Si parte domani pomeriggio, alle 15, con l’apertura degli stand e l’esibizione degli artisti di strada.

Negli spazi del complesso sportivo ci sarà anche un’area per i bambini e per i camper. Possibile visitare anche due mostre statiche di auto e moto d’epoca. In serata, alle 22.15, il primo concerto della manifestazione con l’esibizione di “The Fitter Mood”. Secondo concerto sabato, sempre alle 22.15, di Reverendo Jones, mentre domenica ci sarà lo spettacolo di Alessandro Pili.

Per consentire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione, in via Napoleone Bonaparte sarà istituito il senso unico e il divieto di fermata per le auto da domani pomeriggio fino a domenica.

