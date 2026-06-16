Il viaggio di Aria Performing Art Festival, organizzato da Senza Confini Di Pelle nei luoghi simbolo della Sardegna nord-occidentale, prosegue mercoledì 17 giugno, alle 20, a Porto Torres, con lo spettacolo di danza site-specific “Articolazioni del tempo presente” di e con Dario La Stella (Scdp) nello spiazzo antistante la chiesetta in pietra calcarea di Balai Lontano, a pochi chilometri dal centro abitato, davanti al mare del Golfo dell’Asinara. Uno scenario naturale mozzafiato, con il bianco della chiesa e l’azzurro del mare: non un semplice sfondo per lo spettacolo ma un elemento centrale nel concept del festival Aria, che si propone di valorizzare attraverso la danza, la musica, il teatro e la letteratura le bellezze paesaggistiche e storiche del territorio, in linea con il network Salude&Trigu della Camera di Commercio di Sassari del cui cartellone fa parte. Seguendo il filo rosso del festival, che in questa quinta edizione è “il corpo politico”, “Articolazioni del tempo presente” indaga la relazione del corpo con lo spazio e il momento attuale in cui si trova ad agire. Dario La Stella si muove in scena secondo una partitura di azioni che pongono il suo essere fisico in relazione con gli oggetti e i soggetti con cui interagisce.

La coreografia si snoda attraverso un tempo che è interiore – fatto di processi biologici e psicologici affioranti dalla stratificazione delle esperienze – e allo stesso tempo esterno, cosmico, in sintonia con il mutare della posizione del Sole. Quella del 17 giugno non sarà l’unica data di Aria Performing Art a Porto Torres.

Il festival organizzato da Senza Confini Di Pelle si svolge anche nei territori di Sassari, Ossi, Tissi, Alghero, e tornerà a Porto Torres il 1º settembre con uno spettacolo di danza della compagnia Liquid Spine (Boston) nella necropoli di Su Crucifissu Mannu, preceduto da una visita guidata del sito. Aria Performing Art Festival è realizzato da Senza Confini Di Pelle, con la direzione artistica di Dario La Stella e Valentina Solinas, con il contributo della Camera di Commercio di Sassari (network Salude&Trigu), della Regione Autonoma della Sardegna, dei comuni di Sassari e Ossi, e con il partenariato del comune di Porto Torres, dell’aeroporto di Alghero e del Parco delle Arti di Molineddu.

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