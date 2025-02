Al via anche in Marmilla i festeggiamenti legati al Carnevale. A Baressa, Sini e Villa Verde, infatti, nei prossimi giorni, appuntamenti legati alla festa dei coriandoli e delle maschere.

Si parte a Baressa, venerdì pomeriggio, dalle 16 alle 18, quando nella biblioteca comunale del paese si terrà il laboratorio a tema dedicato ai bambini dai 6 agli 11 anni.

Sabato, invece, ci si sposterà a Sini, con l’edizione 2025 del Carnevale Sinese, organizzato da Pro loco e Comune. Il programma prevede alle 17, l’incontro in piazza Eleonora d’Arborea per la sfilata dei carri per le vie del paese, a cui seguiranno pentolaccia e zeppolata.

A Villa Verde, invece, martedì, dalle 15.30, la Festa di Carnevale nel centro di produzione culturale “Move The Box”, di proprietà del Consorzio Due Giare, in via Indipendenza. L’iniziativa è curata da Comune, Biblioteca e associazione Palazzo d’Inverno.

