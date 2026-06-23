La salute e il benessere quotidiano sono al centro del prossimo appuntamento dell’Olbia Community Hub, che sabato 27 giugno, a partire dalle 18.30, ospiterà negli spazi di via Perugia la presentazione del il libro “Reset Fegato” di Stefania Melis, pubblicato da Arkadia Editore.

Attraverso un linguaggio semplice e accessibile, il volume accompagna il lettore alla scoperta dei segnali che il corpo invia ogni giorno e propone consigli pratici, strategie e rimedi naturali per ritrovare equilibrio e salute. Nel libro vengono affrontati temi come metabolismo, colesterolo, ansia, dermatiti, menopausa, equilibrio ormonale e il rapporto del fegato con gli altri organi del corpo.

Laureata in Farmacia e titolare di una parafarmacia, l’autrice affianca da anni all’attività professionale un intenso lavoro di divulgazione scientifica. Attraverso il progetto Pillole di Salute Stefania Melis ha costruito una vasta community online, seguita da oltre 800mila persone tra TikTok, Instagram e Facebook, diventando un punto di riferimento per chi desidera prendersi cura della propria salute in modo consapevole.

A dialogare con lei sabato ci sarà Isabella Simongini, medico cardiologo, già presidente della sezione di Olbia della Fidapa BPW Italy, che guiderà il confronto sui temi affrontati nel libro e sull’importanza della prevenzione e dell’ascolto del proprio corpo.

Previsti in apertura i saluti istituzionali di Simonetta Lai, assessore ai Servizi Sociali del Comune di Olbia. La partecipazione è libera e aperta a tutta la cittadinanza fino a esaurimento posti.

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