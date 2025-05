Con l’approssimarsi della conclusione delle lezioni scolastiche e l’estate ormai dietro l’angolo, si preparano per tempo le attività da far svolgere a bambini e ragazzi affinché possano spendere bene i mesi di vacanza, partecipando ad iniziative intelligenti di svago e divertimento.

L’Unità pastorale Cristiana di Ales, Curcuris e Zeppara, insieme all’oratorio San Giovanni Bosco, ad esempio, sta organizzando anche quest’anno il Grest estivo con il progetto “Tic Toc – Io sono con voi tutti i giorni” (Mt 28,20). L’iniziativa, rivolta ai bambini dalla prima elementare alla terza media, si svolgerà nel periodo dal 16 giugno al 4 luglio, dalle 17 alle 20, presso l’oratorio di Ales.

Spazio anche ai più piccoli con il Baby Grest, pensato per bimbi dai 2 ai 5 anni. Due le giornate dedicate: 18 e 25 giugno, con orario mattutino dalle 8 alle 12 e una quota di partecipazione di 8 euro. Il parroco don Emanuele Deidda sottolinea come si tratti di “un’occasione unica per vivere insieme gioco, amicizia, fede e tanta gioia”.

Le iscrizioni sono aperte fino al 24 maggio. Per informazioni e adesioni, è possibile contattare i numeri 392.6803953 o 340.2906476 via WhatsApp.

