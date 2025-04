L'ex bancario Nuccio Floris si presenta a Sinnai con una sua singolare mostra: questa volta propone, col patrocinio del Comune, una mostra di 40 poster pubblicitari apparsi sul Carosello della televisione italiana.

Una rivisitazione attraverso le immagini degli spot più popolari andati in onda sulla fortunata trasmissione televisiva Rai degli anni Sessanta e Settanta.

La rassegna può essere visitata dal 2 al 4 maggio nella saletta esterna dellìex Municipio di via Roma. Per Floris è l'ennesima mostra: in passato ha presentato i vecchi calendarietti del barbiere, la mostra fotografica sugli stemmi gentilizi sardi, fra gli altri, quelli degli Aymerich, Villasanta e Sanjust.

E ancora: mostre sui mini assegni, sui calendari dell'Arma, i casotti del Poetto e le immaginette religiose.

