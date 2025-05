Tradizione e devozione a Senorbì in onore di San Sebastiano. Domani, domenica 4 maggio, alle 10, si terrà la processione con partenza dalla chiesa parrocchiale Santa Barbara e arrivo nella chiesetta di San Sebastiano, dove alle 10.30 verrà celebrata la messa solenne. Al termine della funzione religiosa verrà offerto un piccolo rinfresco. Si terrà inoltre la benedizione delle piantine di olivo messe a dimora nel parco della chiesetta come simbolo di pace e rinascita. Oggi invece, nei locali comunali in località Minz’e Ghiani, si è rinnovato il rito più pagano del pranzo conviviale. Un appuntamento comunque incastonato indelebilmente con le tradizioni del culto in onore del santo taumaturgo. La festa è promossa dal Comitato, presieduto quest’anno da Giovanni Moreddu.

La chiesa di San Sebastiano è stata costruita nei primissimi anni del XVII secolo, con il chiaro intento di difendere la città dalle malattie gravi. I senorbiesi, esasperati dalla diffusione della peste, decisero di fare un voto, promettendo l’edificazione di una piccola chiesa in cambio della fine dell’epidemia. L’edificio decadde in seguito della forte crisi che imperversò a Senorbì nella seconda metà del 1800 e fu ricostruito nel 1954 su iniziativa del parroco don Raimondo Erriu.

