Ritorna domenica, a Gonnoscodina, il tradizionale appuntamento annuale con “Pro is moris de is Cogas”, un’escursione tra la natura all’interno del territorio comunale. L’iniziativa è organizzata dall’associazione “LiberoS – Amanti della natura”.

Nel corso della mattinata si terrà un escursione in mezzo al verde, alla scoperta delle erbe officinali con esperti botanici che accompagneranno la carovana lungo i sentieri delle streghe. Il programma prevede, alle 8.30, il ritrovo e partenza dal piazzale della Chiesa di San Sebastiano, a Gonnoscodina. Una passeggiata che durerà fino alle 12.30 circa, quando è prevista la sosta e il pranzo al sacco in località “Pala Funtana”. L’occasione, per gli amanti delle escursioni, di incontrarsi e fare una passeggiata ecologica in mezzo alle distese verdi presenti nel territorio comunale. Quello in programma domenica è ormai un appuntamento diventato data fissa, al quale, generalmente, partecipano in maniera numerosa gli appassionati della natura di Gonnoscodina e dintorni.

