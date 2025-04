Dopo il successo scorso anno, Gavoi si prepara ad una nuova edizione di “S’Erbuzu - Primavera nel Cuore della Barbagia”, in programma per venerdì al paese a partire dalle 9,30.

Per l’evento promosso dal Gruppo della Biodiversità, insieme a Proloco, Università della Terza Età e Comune, il supporto dell’Agenzia Laore, valorizzano le 17 erbe autoctone che compongono la tipica minestra, da cui la manifestazione prende il nome.

Si apre con l’inaugurazione della mostra sulla biodiversità a Casa Maoddi (ore 9,30) per poi dare spazio ad un’escursione che, dal centro storico si snoderà nelle campagne, dove verranno raccolte le varie erbe.

Dalle 15,30 nei locali del Museo del Fiore Sardo, la dimostrazione e preparazione de “S’Erbuzu”, alla presenza di volontari e tecnici Laore, con la serata che si concluderà con una degustazione nel cortile di Casa Maoddi.

“Si tratta di un evento ideato dagli amici del Gruppo della Biodiversità con cui siamo lieti di collaborare – commenta Michele Lavra (29) Presidente della Proloco – l’obiettivo vuole essere quello di difendere una ricetta storica del nostro paese, inserita lo scorso anno nell’albo ministeriale dei Piatto Autentici Tradizionali”.

Per Lavra, S’Erbuzu sarà anche “l’occasione per avvicinare i giovani alla riscoperta del patrimonio enogastronomico, facendo tesoro degli insegnamenti degli adulti, in prima linea per tramandare questa e altre ricette locali".

