In occasione di Monumenti Aperti, in programma ad Alghero il 10 e 11 maggio, il Comitato Suolo Pubblico Bene Comune promuove una passeggiata nella città-fortezza dal titolo “Spazio urbano e arte contemporanea”. Mariolina Cosseddu e Carmelo Spada condurranno i partecipanti in un itinerario alla scoperta delle presenze artistiche del progetto “In Sacre Itinere”. Punto di ritrovo alle 10.20 alla Torre di San Giovanni in Largo San Francesco. Per prenotare la visita (per un massimo di 15 persone) scrivere a comitatosuolopubblicobcaho@gmail.com

