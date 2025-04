È in programma il prossimo 10 maggio, a Morgongiori, un nuovo appuntamento del progetto “Le pagine inesplorate del Monte Arci”, nato per la valorizzazione del territorio attraverso una serie di iniziative. Nell’ambito dei progetti della Biblioteca e del Ceas, si andrà alla scoperta della flora sarda del Monte Arci con un’escursione il lingua sarda.

L’evento è gratuito e per partecipare occorrerà avere un abbigliamento consono per un’escursione (scarpe da trekking e giacca a vento) e uno zaino contenente cibo e acqua. Per potersi prenotare e avere informazioni si può contattare l’organizzazione tramite numero telefonico (3204816528) o via e-mail (striasrls@gmail.com).

