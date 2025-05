Festa grande per Santa Caterina patrona dell'omonima borgata marina dall’10 al 12 maggio. Una celebrazione religiosa molto sentita dagli abitanti di Santa Caterina di Pittinuri, con un ricco programma di festa laica per gli adulti e giochi e divertimento per la gioia dei bambini.

La novena nella chiesa parrocchiale di Santa Caterina d’Alessandria, e nella basilica di Santa Maria della Neve di Cuglieri, proseguirà fino a domenica 11.

I festeggiamenti civili si aprono sabato 10 maggio nella piazza del centro servizi alle 21.30 con il concerto di Carla Denule, a seguire DJ set.

Domenica 11 la processione religiosa dei fedeli a piedi scortata dai cavalieri, partenza dalla basilica di Santa Maria della Neve a Cuglieri verso la borgata marina, con il simulacro accompagnato dalla banda musicale A.M.A. di Ales e dai gruppi folk Gurulis Nova, Ampsicora. Alle 11.30 la celebrazione della Santa Messa nella chiesa della borgata marina.

Alle 16.30 nel centro servizi giochi per i bambini. Mezz’ora dopo musica e danze tradizionali sarde con il fisarmonicista Gianni Ore. Seguirà alle 20 lo spettacolo musicale con il gruppo Sorelle Basciu.

Lunedì 12 maggio alle 11 la santa messa cantata e panegirico di Santa Caterina d’Alessandria. Al pomeriggio, 16.30, vespri e partenza della processione per tornare nella Basilica di Santa Maria a Cuglieri, dove alle 20 e 30 circa ci sarà la benedizione eucaristica e bacio della reliquia.

