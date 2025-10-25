Giovedì 6 novembre, al teatro Grazia Deledda di Paulilatino, si alza di nuovo il sipario per la 13° edizione della rassegna “3€ di Teatro al giorno”. “La rassegna – spiegano dal Teatro Instabile - è una proposta teatrale per piccoli e grandi spettatori che nei pomeriggi del giovedì e venerdì ci regalerà, ancora una volta, indimenticabili ore a Teatro”.

Il 6 a 7 novembre la compagnia Molino d’arte porta in scena “Cappuccetto grosso” con Filippo Giordano, Angela Borromeo e Manuel Santagata per la regia di Antonello Arpaia. Il 13 e 14 novembre in scena il Teatro Instabile con “Biancaneve musical” di e con Aldo Sicurella e Monica Pisano per la regia di Sicurella. Il 20 e 21 novembre sarà la volta della compagnia Mosaico con “Sulle tracce di ciccu!” di Giovanni Morra con Carmine Barbato che è anche il regista. Si chiude il 4 e 5 dicembre sempre con il Teatro Instabile. Proporrà “Angelina nel deserto” di Aldo Sicurella con Stefano Corda e Marianna Pinna. Tutti gli spettacoli saranno proposti alle 17.30.

