A Soleminis la 14esima edizione di “Moscardulas”Sagra d’eccellenza della pro loco, ecco il programma degli eventi
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Nel Paese del Parteolla torna la manifestazione che è valsa alla Pro Loco di Soleminis un importante riconoscimento nazionale con il premio Epli per le sagre di eccellenza 2026, consegnato nei giorni scorsi a Roma durante una cerimonia alla Camera dei Deputati. Un evento dedicato alla promozione di due prodotti tipici del paese: “is pardulas” dolce tipico della Pasqua e il vino moscato. “Moscardulas” prenderà il via domani, alle 9.30, con l’apertura degli stand di artigiani e hobbisti. Alle 10.30 la benedizione delle palme alla Croce Santa di via Roma a cui seguirà la processione e la messa solenne nella chiesa di San Giacomo.
Nelle vie del centro storico saranno allestiti i laboratori artigianali per la preparazione delle “pardulas” con ricotta, cotte nel forno a legna della Casa Museo “Corda-Spada”. Alle 11.45 la sfilata di moda “Voci di coraggio” a cura dell’associazione Charlibrown. A fare da colonna sonora alla manifestazione ci sarà in mattinata l’Orchestra popolare sarda di Orlando Mascia e la Street Drummer & Pianist di Michele Angius. Nel pomeriggio, ancora laboratori e musica con la Texardi Dance Line e il ballo sardo del duo "Pichiadas" composto da Matteo Piras e Marco Bande. Presente anche un’esposizione di camper e fat bike curata dal club “Due Ruote”.