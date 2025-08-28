Ritorna a Sennori la festa di Holy Color Party. Sabato 6 settembre dalle 20, il nuovo campo sportivo di Sennori (località Pedru Marzeddu), ospiterà una serata speciale dedicata alle famiglie e a tutti e tutte coloro che vorranno partecipare, organizzata in collaborazione con la Pro Loco di locale e l’associazione Esplora-ti. Quest’anno non si terranno i tradizionali Giochi Estivi di Sennori Estate: purtroppo, delle sei squadre iscritte a luglio, soltanto una era disponibile per le date di settembre. L’evento è quindi rinviato al prossimo anno, ma non mancherà l’occasione per stare insieme con una festa ancora più ricca di colori. Il programma della serata prevede alle 20 l’apertura dell’evento con spazio gonfiabili, calcetto saponato e giochi artistici con pittura; alle 21 i giochi di gruppo e la caccia al tesoro per la pace: attività inclusive e collaborative per grandi e piccoli; alle 22 in scena la baby dance & animazione, balli e giochi musicali per bambini e famiglie, infine alle 23 il gran finale con Holy Color Party, una esplosione di colori sotto le stelle per la festa di fine estate.

