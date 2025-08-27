A Palau il concerto gratuito dei Gipsy Kings Experience by Patchai ReyesAppuntamento il 6 settembre sul Lungomare
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Il concerto gratuito dei Gipsy Kings Experience, con uno dei fondatori, Patchai Reyes, protagonista sul palco, sarà il regalo del Comitato dei Fidali 80/81 alla comunità di Palau.
Sabato 6 settembre la cittadina costiera attende la celebre band franco-gitana e il suo inconfondibile sound per una data evento, fra le tante in giro per il mondo, dove a far ballare il pubblico saranno le inconfondibili hit: da Volare a Bamboleo fino a Djobi Djoba, Un Amor, Bem Bem Maria e molte altre.
“È un sogno che si realizza – fanno sapere dal Comitato, che ha curato l’intera organizzazione grazie al sostegno delle donazioni raccolte e al patrocinio del Comune di Palau, con il supporto artistico e tecnico della Mota Eventi di Andrea Pica -. Volevamo regalare qualcosa di speciale alla nostra comunità, e portare qui i Gipsy Kings Experience è un’emozione che difficilmente dimenticheremo. L’ingresso è gratuito proprio perché desideriamo che chiunque possa partecipare e godersi lo spettacolo. Invitiamo tutti a raggiungerci sul lungomare: sarà un evento da vivere, da cantare e da ricordare”. Flamenco, rumba, tradizione gitana sono il marchio di fabbrica della band che ha venduto oltre 30milioni di dischi e pubblicato 17 album, grazie anche all’esperienza di Patchai Reyes, che ne ha caratterizzato stile e sonorità.