Il concerto gratuito dei Gipsy Kings Experience, con uno dei fondatori, Patchai Reyes, protagonista sul palco, sarà il regalo del Comitato dei Fidali 80/81 alla comunità di Palau.

Sabato 6 settembre la cittadina costiera attende la celebre band franco-gitana e il suo inconfondibile sound per una data evento, fra le tante in giro per il mondo, dove a far ballare il pubblico saranno le inconfondibili hit: da Volare a Bamboleo fino a Djobi Djoba, Un Amor, Bem Bem Maria e molte altre.

“È un sogno che si realizza – fanno sapere dal Comitato, che ha curato l’intera organizzazione grazie al sostegno delle donazioni raccolte e al patrocinio del Comune di Palau, con il supporto artistico e tecnico della Mota Eventi di Andrea Pica -. Volevamo regalare qualcosa di speciale alla nostra comunità, e portare qui i Gipsy Kings Experience è un’emozione che difficilmente dimenticheremo. L’ingresso è gratuito proprio perché desideriamo che chiunque possa partecipare e godersi lo spettacolo. Invitiamo tutti a raggiungerci sul lungomare: sarà un evento da vivere, da cantare e da ricordare”. Flamenco, rumba, tradizione gitana sono il marchio di fabbrica della band che ha venduto oltre 30milioni di dischi e pubblicato 17 album, grazie anche all’esperienza di Patchai Reyes, che ne ha caratterizzato stile e sonorità.

© Riproduzione riservata