Nel fine settimana Golfo Aranci diventa il Golfo degli artisti. Appuntamento sabato e domenica a Villa Sospiri per due giorni di mostre, incontri e dimostrazioni dedicate al mare.

L’iniziativa rientra nelle attività del progetto di residenza artistica “Uno sguardo su Golfo Aranci”, giunto alla seconda edizione e realizzato dall’Associazione Culturale Per Arte Vie col contributo e il patrocinio del Comune di Golfo Aranci e della Fondazione di Sardegna e in collaborazione con la Pro Loco di Golfo Aranci, la Fondazione Worldrise e la Corsica Sardinia Ferries.

L’evento si svolgerà negli spazi di Villa Sospiri e prevede l’apertura al pubblico dello studio dell’artista Giulio Locatelli e delle mostre degli artisti locali Emanuela Giacco, Alessandro Lobino e Gavino Piana, dedicate al tema del mare, della sua tutela e sostenibilità. Ad arricchirlo dimostrazioni di pittura con accesso libero e gratuito.

“È il secondo anno che SEATY, l’Area di Conservazione Marina creata da Worldrise a Golfo Aranci, diventa uno dei luoghi di ispirazione per la residenza artistica a cura di Per Arte Vie”, dice Francesca Presotto del progetto SEATY – Worldrise. “Anche in questa occasione abbiamo contribuito con una passeggiata di clean up lungo la costa, un gesto concreto di cura del territorio che è diventato anche momento di raccolta di materiali e suggestioni per l’artista. Siamo davvero felici – aggiunge Presotto – di rinnovare questo dialogo tra arte e ambiente, perché crediamo fortemente nell’arte come strumento di comunicazione capace di raccontare non solo la bellezza del mare, ma anche le sue fragilità e le possibili soluzioni per tutelarlo insieme”.

Il programma

Sabato 18 aprile

10-13 pittura en plein air con Lucia Canu, ritrovo presso la spiaggia dei Baracconi;

11 apertura dello studio di Giulio Locatelli e delle mostre;

14.30-16.30 pittura per bambini con Lucia Canu (5-10 anni);

18.30 presentazione mostre;

19 aperitivo artistico e live music con Simo e Sere.

Domenica 19 aprile

11 apertura studio e mostre;

15-17 live painting con Maria Aramu e Paola Blasi.

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