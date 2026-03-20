«Sulla fusione degli aeroporti sardi non può esserci alcuna zona d’ombra». Anche Michele Pais, consigliere comunale ed ex presidente del Consiglio regionale, interviene nel dibattito sulla società unica per la gestione degli scali.

Pais chiede chiarezza su contenuti e garanzie. «Si sta decidendo il futuro del sistema aeroportuale senza trasparenza e senza un vero confronto con i territori», accusa riferendosi alle indiscrezioni sul cosiddetto “dossier riservato”. «Se fosse confermato che documenti rilevanti sono stati trasmessi solo a una parte del Consiglio regionale, saremmo di fronte a una grave violazione delle regole democratiche. Così come destano forte preoccupazione eventuali clausole che potrebbero favorire operazioni speculative da parte dei privati».

Pais chiarisce di non essere contrario all'integrazione, «ma servono regole chiare, tutele per i territori e un confronto pubblico immediato».





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