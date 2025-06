«Possibile avaria di una valvola».

È previsto per i prossimi giorni l’incontro con l’Enac da cui dovrebbe venir fuori una relazione tecnica dettagliata su quanto accaduto ieri sul volo Aeroitalia Cagliari-Milano. Ma intanto l’Ente nazionale dell'aviazione civile diffonde una prima nota: «In relazione all'evento legato alla presunta mancata pressurizzazione, dovuta alla possibile avaria di una valvola, occorso a un Boeing 737-800 di Aeroitalia durante il volo Cagliari-Milano di ieri, 10 giugno, l'equipaggio, dopo aver applicato la procedura operativa prevista (emergency procedure) ha deciso di proseguire il volo effettuando un atterraggio chiedendo priorità, presso l'aeroporto di Linate. Il volo e l'atterraggio sono avvenuti senza alcun problema».

L’Ente fa anche sapere di aver attivato «un proprio team di esperti che sta valutando l'evento congiuntamente ai tecnici dell'operatore. Al momento l'aeromobile coinvolto è fermo a Milano Linate dove si stanno svolgendo gli accertamenti necessari a comprendere la dinamica tecnico operativa dell'accaduto».

A sollecitare verifiche all’Enac è stata la Regione, con l’opposizione che chiede chiarimenti e invita la maggioranza a controllare lo stato dei mezzi prima di procedere alla proroga del servizio già annunciata dall’assessora ai Trasporti Barbara Manca.

Ieri, sul volo Aeroitalia delle 19.50 Cagliari-Linate, decollato poco dopo le 20.15, un problema di pressurizzazione registrato subito dopo aver sorvolato la Gallura, a una ventina di minuti dalla partenza, ha reso necessaria la discesa da 34mila a 11mila piedi. L’aereo è rimasto a bassa quota per una quarantina di minuti, è apparso il segnale di emergenza e a bordo sono state rilasciate le maschere d’ossigeno per i passeggeri. Attimi di terrore, fino alle operazioni di atterraggio che si sono concluse regolarmente poco prima delle 21.30.

Una «manovra precauzionale» in seguito alla segnalazione di un «possibile problema di pressurizzazione», ha precisato in mattinata Aeroitalia, che ha diffuso una nota. «In conformità con le procedure previste, si è attivato automaticamente il sistema di rilascio delle maschere di ossigeno in cabina», ha precisato la compagnia. «La manovra è stata condotta nel pieno rispetto dei protocolli di sicurezza, senza che si verificasse alcuna situazione di emergenza. Non è stato emesso alcun allarme né è stata mai compromessa la sicurezza di passeggeri ed equipaggio. Il volo è atterrato regolarmente e in totale sicurezza presso l’aeroporto di Milano Linate».

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata