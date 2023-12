Via al “modello Baleari”: la Giunta vara i contributi diretti ai passeggeri residenti in Sardegna.

Per il momento gli aiuti, da 25 a 75 euro a biglietto, saranno dedicati agli under 26 e agli over 65 , su tutte le rotte nazionali e internazionali europee ad eccezione di quelle in regime di continuità territoriale (Roma e Milano). I rimborsi saranno erogati da febbraio 2024 ma si potrà chiedere il contributo, su un portale regionale a cui si potrà accedere con Spid, già per i voli acquistati a partire dalla data di oggi.

Quanto vale l’aiuto della Regione? Ecco lo schema: 25 euro per i biglietti pagati tra i 100 e i 125 euro; 50 euro se il volo è tra i 125 e i 175 euro; 75 euro se il prezzo è maggiore (fino a 500 euro). Prende forma anche il progetto di contributi alle compagnie aeree per l’abbattimento dei costi aeroportuali.

«L’obiettivo è di sostenere 20 nuove rotte», ha detto il governatore Christian Solinas nel presentare i provvedimenti. Per rendere operativo il piano servirà prima il via libera della commissione trasporti del consiglio regionale. Poi una squadra di esperti della Regione deciderà quali rotte potranno ricevere i contributi e infine sarà preparato il bando pubblico per l’erogazione degli incentivi.

«Contiamo di superare le criticità della stagione invernale, in cui ci sono meno collegamenti. Le nuove rotte dovrebbero essere principalmente internazionali, ha aggiunto l’assessore ai Trasporti Antonio Moro.

© Riproduzione riservata