Disagi anche in Sardegna domani, venerdì 19 maggio, per lo sciopero di 4 ore dei lavoratori dell’handling aeroportuale che protestano contro il mancato rinnovo del contratto collettivo nazionale.

Ita ha già comunicato l’elenco dei voli che rimarranno a terra: in totale sono 111, otto quelli cancellati tra Cagliari e Alghero.

Sei riguardano il capoluogo, eccoli nel dettaglio: il volo AZ 1551 Cagliari-Milano delle 11.30, l’AZ 1530 Milano-Cagliari delle 13, AZ 1561 Cagliari-Milano delle 15.10, AZ 1552 Milano-Cagliari delle 22.20, AZ 1592 Cagliari-Roma delle 11.15, AZ 15-97 Roma-Cagliari delle 17.25. I due voli che riguardano Alghero sono il 1601 Alghero-Milano delle 21.15 e il 1566 Milano-Alghero delle 22.10.

«Come Cgil, Cisl e Uil abbiamo dichiarato questa prima azione di protesta in quanto il contratto di categoria è scaduto da 7 anni ed al tavolo del rinnovo le associazione datoriali hanno proposto un rinnovo con aumenti ridicoli e senza nessun recupero di quanto perduto negli anni - scrivono in una nota Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti Sardegna -. Hanno portato al tavolo delle trattative un rinnovo fortemente al ribasso e penalizzante per i lavoratori del settore. Le aziende finora si sono fatte concorrenza solo sul prezzo e mai sulla qualità sempre a scapito dei lavoratori che operano sotto numero Per tutti questi motivi se non otterremo nulla, come Cgil Cisl e Uil, siamo pronti a proseguire la protesta con nuove azioni di sciopero».

