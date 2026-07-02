Continua a singhiozzare la continuità territoriale aerea della Sardegna. Questa mattina è stato cancellato il volo delle 6 per Roma Fiumicino di Aeroitalia. I passeggeri sono stati “riprotetti” sul collegamento delle 9, spostato poi alle 9.40. Rabbia per le vittime del disservizio. Stessa sorte ha accomunato i passeggeri che avrebbero raggiungere Milano Linate con in volo delle 7: cancellato.

Disagi anche ieri sera per il rientro dal capoluogo lombardo: il volo delle 21.30 è decollato solo a mezzanotte e mezza, con arrivo a Elmas all’una e 55.

(Unioneonline)

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