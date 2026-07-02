Aerei, mattina da incubo: cancellati i voli per Roma e Milano delle 6 e delle 7La rabbia dei passeggeri. Disagi anche per il rientro ieri sera da Linate
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Continua a singhiozzare la continuità territoriale aerea della Sardegna. Questa mattina è stato cancellato il volo delle 6 per Roma Fiumicino di Aeroitalia. I passeggeri sono stati “riprotetti” sul collegamento delle 9, spostato poi alle 9.40. Rabbia per le vittime del disservizio. Stessa sorte ha accomunato i passeggeri che avrebbero raggiungere Milano Linate con in volo delle 7: cancellato.
Disagi anche ieri sera per il rientro dal capoluogo lombardo: il volo delle 21.30 è decollato solo a mezzanotte e mezza, con arrivo a Elmas all’una e 55.
(Unioneonline)