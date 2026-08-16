Due emergenze meteo di opposto contenuto, a distanza di poche ore l'una dall'altra, fotografia di un'estate sarda sempre più estrema: se infatti il pomeriggio di oggi è stato caratterizzato da un’allerta gialla per temporali, con pioggia e grandine cadute a macchia di leopardo sull’Isola, il bollettino della Protezione civile diramato per la giornata di domani disegna una Sardegna quasi interamente in stato di pericolosità alta per gli incendi.

Acqua e fuoco in sequenza, dunque, con la macchina della protezione civile chiamata a lavorare su due opposti fronti.

I TEMPORALI – Il Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile ha emesso un avviso di criticità valido per il pomeriggio odierno per rischio idrogeologico per temporali. Le aree interessate sono state sette — Iglesiente, Campidano, Montevecchio Pischinappiu, Flumendosa Flumineddu, Tirso, Gallura e Logudoro — lungo una direttrice che attraversa l'Isola da sud-ovest a nord-est, toccando sia le zone interne sia i settori costieri più affollati nel pieno del periodo di vacanza.

I ROGHI – Il Bollettino di previsione di pericolo incendio per lunedì 17 agosto assegna invece la pericolosità alta, con codice arancione, a diciannove delle venticinque zone in cui è suddiviso il territorio regionale. Per tutte è dichiarata la fase operativa regionale di attenzione rinforzata.

Il codice arancione, ricorda il bollettino, indica condizioni tali per cui un incendio, se non affrontato tempestivamente, «può comunque raggiungere dimensioni tali da renderlo difficilmente contrastabile con le forze ordinarie, ancorché rinforzate», rendendo eventualmente necessario il concorso della flotta aerea statale.

(Unioneonline)

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