L’estate non è ancora cominciata ma il sistema di trasporti aerei rischia già di sbandare. Sul fronte della continuità territoriale i posti cominciano a scarseggiare.

I prossimi due weekend, per chi viaggia sull’asse Milano-Cagliari, saranno difficili. Collegamenti quasi al completo giovedì e venerdì: sul sito di Aeroitalia restano in vendita solo gli ultimi, pochi biglietti. E la settimana prossima andrà ancora peggio: non si vola giovedì 19, venerdì 20 e domenica 22 giugno. Dalla compagnia che gestisce la continuità nello scalo del capoluogo e a Olbia fanno sapere che nelle prossime ore potrebbero essere aggiunti nuovi collegamenti.

A proposito di Aeroitalia: quasi sicuramente il cambio di nome e le modifiche del logo – così ha deciso il collegio d’Appello del Tribunale di Roma: il marchio è troppo simile a quello della vecchia Alitalia – slitteranno di qualche mese. Probabilmente dopo l’estate.

Nel frattempo le tariffe di tutti i collegamenti tra l’Isola e il resto d’Europa sono già alle stelle.

Il prossimo weekend sulla linea Bergamo-Cagliari – un’alternativa alla continuità territoriale di Aeroitalia – i biglietti sono già sopra i 250 euro a tratta, qualche spicciolo in meno sulla Malpensa-Cagliari di EasyJet. E ancora: i collegamenti con Bologna di Ryanair sfiorano i 300 euro.

