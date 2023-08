È morto improvvisamente in Sardegna Fabio Rappo, fondatore e amministratore unico della catena di Garden Center Viridea che ha 10 punti vendita fra Lombardia, Piemonte e Veneto.

Era in vacanza nell’Isola quando ha avuto un infarto.

Nato a Milano nel 1961, giardiniere per vocazione a 22 anni ha aperto la sua prima società, Rappo srl, che ancora oggi si occupa di progettazione e realizzazione di spazi verdi. Nel 1997 da questa esperienza nasce Viridea a Cusago, il primo Garden Center della catena, "per passione" aveva spiegato il fondatore in una intervista in occasione dei venti anni di attività.

L’azienda è cresciuta fino a raggiungere 10 punti vendita e un fatturato di 83.6 milioni di euro. Il talento del suo fondatore ha reso oggi Viridea una realtà leader nel settore del gardening italiano.

«I circa 800 dipendenti - spiega l'azienda in una nota - si stringono profondamente addolorati alla famiglia Rappo, grati per il percorso condiviso in questi anni e per l'esempio di grande professionalità e umanità ricevuto dal fondatore Fabio Rappo. I figli e la famiglia tutta ringraziano per le profonde dimostrazioni d'affetto ricevute».

(Unioneonline/L)

